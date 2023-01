Figc, svelato il nuovo logo per le Nazionali azzurre

Novità in arrivo per il logo delle Nazionali azzurre: oggi la FIGC presenta il nuovo scudetto e l'identità sonora delle Nazionali italiane di calcio. Realizzato da Independent Ideas, il nuovo logo celebra il simbolo del nostro paese ed è l’espressione dei sentimenti e della passione di tutti i tifosi italiani, prossimi a scoprire anche la nuova maglia azzurra nata dalla partnership con Adidas. Per il lancio della campagna è stato scelto il claim #creatodalleemozioni, iniziato nei giorni scorsi con una serie di teaser sui social. Firmata da Inarea Identity Design, la nuova identità sonora è un vero e proprio sistema musicale, prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello, che accompagnerà le Nazionali in tutti i suoi impegni.

Le parole di Gravina “Siamo pronti per il futuro. Oggi – dichiara il presidente della FIGC Gabriele Gravina – presentiamo la nuova immagine delle Nazionali Azzurre; con il nuovo scudetto e con una specifica identità sonora, realizzata per la prima volta nella storia, entriamo in una nuova dimensione, ma sempre con il desiderio e l’orgoglio di generare straordinarie emozioni in tutti gli appassionati. Quelle stesse emozioni che hanno contribuito a creare il nuovo emblema che campeggerà sulle maglie, innovando una tradizione gloriosa, e che hanno ispirato i nuovissimi sound logo e brano ‘Azzurri’”.