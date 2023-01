Gnonto, Scamacca, Baldanzi: Italia, Mancini osserva i gol azzurri

Curiosamente, i due attaccanti sono andati in gol proprio nella gara in cui si sono vicendevolmente affrontati a Elland Road: il primo nelle Leeds United e il secondo in quelle del West Ham. Gnonto ha segnato la sua prima rete in Premier League, quella che ha sbloccato la gara, al termine di una triangolazione con Summerville e ha battuto Fabianski dopo un controllo in corsa. Scamacca invece ha riportato in vantaggio gli Hammers con un preciso rasoterra da fuori area. Il gol di Gnonto conferma l’evoluzione anche in termini di prestazione, visto che in avvio di stagione aveva faticato molto ad ambientarsi nel campionato inglese, poi ha pian piano scalato le gerarchie ed è sempre partito titolare nelle tre partite che il Leeds ha giocato dopo la pausa per i Mondiali. Buone notizie per l’attacco di Mancini, però, sono arrivate anche dalla Serie a dove hanno trovato il gol anche altri giocatori che il ct tiene sotto osservazioni. Primo fra tutti quel Tommaso Baldanzi che ha portato in vantaggio l’Empoli a Udine. Il trequartista dei toscani è già un umo mercato (Atalanta e Sassuolo i club più caldi) anche in virtù della sua ottima media realizzativa: un gol ogni 150 minuti in campionato. Conferme anche da Lorenzo Colombo, l’attaccante del Lecce in prestito dal Milan.