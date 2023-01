Vialli e la Nazionale, amore vero: il bomber d’Italia

L’ultima volta a Coverciano è stata una fotografia con Roberto Mancini e Gabriel Batistuta. Luca sorride nell’istantanea, esattamente come ha sempre sorriso a tutto e a tutti. In qualche modo, ha accolto persino la malattia - terribile, feroce, spietata - con lo stato d’animo che ha costellato la sua vita e la sua carriera. Una grande serenità. Gianluca Vialli ha donato alla Nazionale italiana gli ultimi anni della sua esistenza. Non è stato un rapporto come gli altri. Non c’entra nemmeno il lavoro, perché il contratto era l’ultima delle cose. È stata importantissima per lui, per Mancini che lo volle accanto a sé nel momento peggiore, per la Federcalcio, che a Luca si è sinceramente affezionata. Gli uomini della comunicazione azzurra, i dirigenti dei vari uffici, i ristoratori di Coverciano che gli facevano trovare la dieta consigliata dalle cure, gli impiegati, e ovviamente Gabriele Gravina, che ieri lo ha ricordato dicendo la sola cosa che si potesse dire: «Non sarà mai dimenticato». No, presidente, non lo sarà mai. L’ultima volta che ci parlammo fu al bordo del campo proprio di Coverciano. I giovani azzurri si stavano allenando sotto le direttive di Mancini. Luca guardava, sorrideva, domandava. È strano. Pensi che le celebrità, e lui lo era - dai tempi della Samp, della Juve, del Chelsea - siano loro a doversi raccontare. Invece Luca, o Gianluca all’anagrafe, ti faceva sempre la domanda per primo. Era curioso, affamato di sapere. Quel giorno chiedeva per un Museo che voleva aprire a Cremona. Cosa occorreva, quali cimeli era giusto prendere e come presentarli.

Vialli super professionista Era più forte di lui: applicava subito lo studio, andava in profondità. Era maniacale nel lavoro. Ma è più bello dire professionista, perché restituisce meglio il tono di gentilezza con cui procedeva nel domandare. Poi si finì a parlare d’altro, di tanto altro. Di New York, di arte, di giornalismo, soprattutto di Londra, la città di cui era ormai un cittadino. Alla moglie e ai figli, che oggi sono lassù con il vuoto maggiore, va il cordoglio di tutti noi. «Sai una cosa buffa?». No, Luca, dimmi. «Ero a Londra da qualche mese e credevo di sapere bene l’inglese. Un giorno andai al cinema, un film di Sean Connery, e non capii quasi nulla. Non mi prese lo sconforto. Mi dissi solamente: serve tempo». Era così. Esaminava, studiava, capiva. Dicevamo: la Nazionale è stata la sua casa negli ultimi anni. A Roberto Mancini, per cui Luca è stato il fratello non avuto alla nascita, ma che incontrò a Genova con papà Boskov, venne l’idea di chiamarlo con sé in azzurro. Luca accettò, perché era il richiamo della tribù doriana, ma pure perché in cuor suo rimaneva forse un piccolo rimpianto per quello che in Nazionale non era riuscito a ottenere. Il suo Mondiale fu quello dell’86 in Messico, l’ultimo dei tre di Bearzot, ma in realtà avrebbe dovuto essere quello del 1990. Invece non andò come sperava e divenne il torneo di Totò Schillaci, non il suo. Dopo ci furono Sacchi e la fine della sua esperienza in Nazionale. Ultima partita a Malta, il 19 dicembre 1992. Il giorno prima era morto Gianni Brera, quello che lo aveva ribattezzato Stradivialli per via di Cremona. Luca, o Gianluca, aveva così rincorso la sua rivincita in azzurro. Un po’ come Roberto Mancini, il gemello. Anche lui gigantesco nei club, meno in Nazionale.

Vialli e Mancini, che storia Passati dall’altra parte, allenatore e capo delegazione, i due vecchi amici e compagni si presero la loro più grande soddisfazione la notte dell’11 luglio 2021. Campioni di Europa con l’Italia a Wembley, nello stadio che Mancini e Vialli avevano maledetto dopo la finale persa contro il Barcellona in Coppa dei Campioni. Anno ’92. Luca si sarebbe poi rifatto nel 1996 con la Juventus, per di più da capitano. Di quella notte inglese scorrono molte immagini. La coppa baciata, gli abbracci, le lacrime, la paura di Luca - girato di spalle - mentre Donnarumma ci accompagnava sul tetto d’Europa. Di quel gruppo, in buona parte di giovani, Vialli è stato il fratello maggiore, ma anche il modello e l’esempio da imitare. Tanti calciatori di più generazioni hanno guardato a lui. Non solo per i gol, ma per il modo di parlare, l’eleganza del look, la precisione con cui faceva le cose, una specie di minuziosa cura di ogni minimo dettaglio. In una parola, la sua classe. Al gruppo azzurro parlò prima della finale, con un discorso che ieri correva sui social, assieme a milioni di ricordi, di emoticons lacrimevoli, di foto, filmati, di grazie e di ciao Luca. È un discorso pieno, splendido, che definisce cosa sia il concetto di vittoria e di sconfitta. Che l’importante è capire che si sta giocando, nel suo caso la vita stessa, che merita di essere consumata sino in fondo.