Italia, Chiesa e Bonucci in prima fila: le nuove maglie FOTO

La nuova collezione per le Nazionali Italiane di Calcio, in collaborazione con Adidas, è stata presentata oggi martedì 17 gennaio dalla FIGC. Il Presidente della Federazione Gravina ha commentato: "Da 113 anni, le Nazionali italiane di calcio rappresentano un simbolo di valori e di stile in tutto il mondo, l’Azzurro è un patrimonio nazionale che travalica lo sport perché trasmette sentimenti che uniscono persone diverse per età, genere e ceto sociale. Le Azzurre e gli Azzurri rappresentano un forte elemento identitario, che valorizzeremo al meglio con questa nuova partnership”.