Nations League, l'Italia pesca la Spagna: il programma e le date della Final Four

NYON (SVIZZERA) - L'urna di Nyon, Svizzera, ha emesso il proprio verdetto: sarà la Spagna l'avversaria dell'Italia in semifinale di Nations League. Gli azzurri di Roberto Mancini, dunque, il 15 giugno alle 20.45 a Enschede dovranno vedersela contro le Furie Rosse per conquistare il pass per l'atto finale. Dall'altra parte del tabellone, i padroni di casa dell'Olanda affronteranno la Croazia, con appuntamento a Rotterdam per il 14 giugno alle 20.45. Le due finali si giocheranno entrambe il 18 giugno: quella per il terzo posto a Enschede alle 15 e quella per il titolo alle 20.45 a Rotterdam.