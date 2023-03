Clamoroso: l'Italia convoca Mateo Retegui, 23 anni, bomber argentino del Tigre

LONDRA. Sarà un’Azzurra tinta di... Albiceleste. La notizia è bomba: Roberto Mancini, ct dell’Italia campione d’Europa in carica, per le sfide contro Inghilterra (in casa, il 23 marzo) e Malta (in trasferta, il 26 marzo) valide per le Qualificazioni a Euro 2024, ha convocato anche Mateo Retegui, 23 anni, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors. Sia il Tigre che il calciatore sono già stati informati della decisione del ct da elementi dello staff azzurro. Si tenta, in questo modo, di evitare una beffa come nel caso di Marcos Senesi: il difensore, a lungo nel mirino degli azzurri, venne poi convocato da Lionel Scaloni per la Finalissima dello scorso 1 giugno a Wembley preferendo, quindi, l’Argentina all’Italia. Uno smacco che brucia e che non va ripetuto: Retegui, nel caso in cui giocasse anche solo 1 secondo con gli Azzurri non potrebbe poi più vestire la maglia albiceleste.