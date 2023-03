Europeo U17, l'Italia ipoteca la qualificazione: 3-0 all'Ucraina

L'Italia U17 cala il tris contro l'Ucraina e ipoteca la qualificazione per le fasi finali degli Europei di Budapest. I ragazzi di Corradi trovano la vittoria dopo il pareggio d'esordio con l'Irlanda e i tre punti contro il Cipro. Gli azzurri terminano il girone al secondo posto per meno gol fatti a causa della vittoria al 96' dell'Irlanda contro il Cipro. Cosa dice il regolamento? Si qualificano direttamente le prime dell'Elite Round e le sette migliori seconde su otto totali. Con i sette punti conquistati i giovani talenti italiani sono con quasi due scarpe al turno successivo, ma per l'ufficialità bisogna attendere i risultati degli altri gironi.