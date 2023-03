Buongiorno, Italia! E Retegui si candida. Gli azzurri per Malta e Inghilterra

La porta che si chiude per qualcuno spalanca un portone ad altri. La Nazionale che inizia la difesa del titolo europeo - debuttando proprio contro quell’Inghilterra battuta nella finale di Wembley - prende vita attraverso un turnover dettato da assenze e infortuni, che generano chance per volti nuovi. Come l’atteso Mateo Retegui, argentino con avi siciliani che sogna il debutto in azzurro nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona. E come Alessandro Buongiorno, che dopo essere diventato un pilastro della retroguardia del Torino si è guadagnato la chiamata di Mancini anche in virtù dell’infortunio di Alessandro Bastoni. Il granata, che aveva assaggiato la Nazionale maggiore soltanto nel raduno del dicembre scorso, è una delle tre novità assieme a Retegui e al portiere del Lecce Wladimiro Falcone (chiamato dopo lo stop dell’empolese Vicario), un trio che porta a 102 i calciatori convocati sotto la gestione-Mancini. Buongiorno sogna il debutto in uno dei due match in calendario, giovedì contro l’Inghilterra e domenica 26 a Ta’Qali contro Malta, nell’apertura del girone C delle qualificazioni a Euro 2024, un girone completato dalla Macedonia del Nord e dall’Ucraina.

I ritorni in azzurro Il granata entra in un pacchetto difensivo che riaccoglie Leonardo Spinazzola, che la finale di Wembley la visse da bordo campo, con le stampelle, pochi giorni dopo l’infortunio al tendine d’Achille che lo fermò in Europeo vissuto da protagonista. Ma rientrano anche Matteo Darmian (dopo cinque anni) e Alessio Romagnoli, che come Buongiorno si candida per un posto in una difesa che deve fare i conti anche con lo stop da cui è reduce Leonardo Bonucci, convocato ma non ancora al top. Per il primo match della Nazionale dopo la scomparsa di Gianluca Vialli - che verrà omaggiato con una maglia azzurra dedicata - Mancini dovrà reinventarsi anche l’attacco, dato che giovedì non ci saranno il napoletano di origine Ciro Immobile e il napoletano “adottato” Giacomo Raspadori, match-winner sei mesi fa contro l’Inghilterra a San Siro in Nations League.

L'ora di Retegui? Per questo, Retegui può avere una chance immediata, anche se la settimana di Coppe ha fornito indicazioni confortanti a Mancini, con il ritorno al gol di Federico Chiesa e di Gianluca Scamacca, entrato in extremis nella lista del ct che non comprende invece Zaniolo. Il 23enne Retegui può trovare posto anche perché come ha detto Mancini «ha qualità che in questo momento a noi purtroppo mancano. Pensavamo non volesse venire, invece ha detto subito sì». Il centrocampo al completo - con Jorginho, Barella, Verratti ma anche Tonali e Pellegrini - può consentire di valutare varie soluzioni tattiche. Dal 3-5-2, che vedrebbe Di Lorenzo e uno tra Spinazzola e Dimarco a tutta fascia, al 4-3-3 che portò gli azzurri sul tetto d’Europa. Come gli inglesi ricordano bene.

