Retegui non punge, il Tigre s'arrende a Sarandí: ora l'Italia

SARANDÍ – Seconda sfortunata trasferta consecutiva per il Tigre dell’azzurro Mateo Retegui, che dopo essere stato costretto ad arrendersi a Santiago del Estero contro il Central Cordoba, pochi minuti fa è stato sconfitto anche all'Estadio Julio Humberto Grondona dall’Arsenal Sarandì. Retegui anche in questo match ha combattuto su ogni palla e, diverse volte, è riuscito pure a liberarsi al tiro mettendo i brividi al trentaseienne Alejandro Medina, estremo difensore dell’Arse: la prima conclusione dell’azzurro arriva al 28’ del primo tempo, quando prima salta netto Breitenbruch, poi impegna il portiere della squadra di casa con un diagonale insidioso che viene neutralizzato in due tempi. Il Tigre, che ha mantenuto il pallino del gioco per buona parte del primo tempo, nella ripresa abbassa il ritmo e l’Arsenal ne approfitta per colpire con Leal al 14’ (su assist di Guzmàn) e con Banega al 27’ (ben servito da Pons). Sul 2-0 Diego Martìnez, tecnico del Matador de San Fernando, prova a dare più peso in attacco ai suoi con gli ingressi di Menossi, Medina e Cardozo, ma ormai la frittata è fatta, anzi è l’Arsenal a rischiare il tris con l’ex Boca Juniors Lucas Brochero. Retegui a secco, insomma, ma degno della sufficienza per quanto visto in campo sotto il profilo della voglia e della grinta. Ma adesso è tempo di pensare all’Italia e agli azzurri: proprio in questi minuti il nuovo numero 9 di Roberto Mancini si sta dirigendo all’aeroporto Ministro Pistarini di Ezeiza da cui nelle prossime ore decollerà per raggiungere Coverciano, la casa del nostro calcio.