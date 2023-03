Napoli, quella maglia azzurra per Vialli nello stadio Maradona

Giovedì a Napoli, per la prima volta l'Italia giocherà senza il suo capodelegazione, l'uomo nell'arena, l'uomo che lotta con coraggio, come disse Gianluca Vialli prima di Wembley, leggendo agli azzurri le parole di Roosevelt. "L'uomo che dedica tutto se stesso al raggiungimento di un obiettivo, che sa entusiasmarsi e impegnarsi fino in fondo e che si spende per una causa giusta. L'uomo che quando le cose vanno bene, conosce finalmente il trionfo delle grandi conquiste e che, quando le cose vanno male, cade sapendo di avere osato. Quest'uomo non avrà mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria né la sconfitta". Fisicamente, Gianluca se n'é andato il 6 gennaio scorso. In realtà, egli è sempre con noi, più che mai. A Napoli, la Nazionale gli renderà omaggio indossando una maglia speciale, dedicata a lui e il tributo dei napoletani sarà degno di un fuoriclasse del calcio e della vita o della vita e del calcio che poi, in Vialli, sono sempre stati un tutt'uno. Napoli, Maradona, lo stadio Diego Armando Maradona, Vialli, i gol di Maradona all'Inghilterra, giovedì avversaria dell’Italia. La Rete rende tutto eterno. Così, il cuore batte forte e un groppo ti sale in gola quando rivedi e riascolti lo scambio di battute in occasione di un dialogo fra Gianluca e Diego, andato in onda su Sky Sport. "Lo saluto con tantissimo affetto - dice il primo - Sul campo ci siamo incontrati tante volte e vinceva quasi sempre lui, soprattutto a Napoli, in quella semifinale, poi però rivedi il gol e glielo perdoni, anche se, secondo me, dei due gol fatti all'Inghilterra, quello che l'ha fatto godere di più è probabilmente il secondo rispetto al primo. Tanti abbracci, tanto amore, tanto affetto Diego. Spero di vederti presto". E Diego: “Anch'io, Gianluca. Ti voglio tanto bene. Sai che da piccolo sempre ti ho detto che saresti stato un grande. Lo sei stato, sei una grandissima persona, voglio vederti per abbracciarti per dirti da vicino tutto quello che mi hai aiutato quando sono arrivato in Italia".