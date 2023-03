Italia, conferenza Mancini: Vialli, l'appello a Kean e l'elogio a Pafundi

"Italia-Inghilterra sembra ormai una classica come Italia-Germania anni indietro. Loro sono una squadra piena di talento e tecnica, sarà una partita dura come tutte le altre. Le squadre si equivalgono, loro hanno più scelta di noi per tanti motivi ma vogliamo fare una bella partita a Napoli ed iniziare bene la qualificazione agli Europei". Lo ha dichiarato Roberto Mancini in conferenza stampa nel primo giorno di raduno a Coverciano. Gli azzurri sono impegnati nelle qualificazioni a Euro2024 giovedì al 'Maradona' di Napoli contro l'Inghilterra .

Italia, tutti i convocati di Mancini

Mancini su Zaccagni, Zaniolo, Kean e Locatelli

Su Zaccagni: "La mancata convocazione di Zaccagni? E' venuto con noi quando giocava ancora nel Verona e sta facendo un ottimo campionato. Non c'è una motivazione specifica per la mancata convocazione, tornerà se continuerà a fare bene". Su Zaniolo e Kean: "Zaniolo? Non è stato chiamato perché ha ricominciato da poco e non ha giocato gare intere. Se continua a migliorare verrà chiamato, e la stessa cosa vale per Kean. Speriamo sempre che possa migliorare, essendo giovane può accadere in qualsiasi momento". Su Locatelli: "Locatelli? E’ sempre stato con noi, a centrocampo siamo tanti e può capitare che non venga convocato. Quella di ieri è stata una delle sue migliori partite, deve continuare così”.

Mancini su Vialli, Chiesa e gli infortunati

Il ct dell'Italia ha spiegato: "E' la prima volta senza Vialli, ne abbiamo parlato con i ragazzi, avremo modo di ricordarlo. Non sarà semplice perché aveva i suoi spazi e diceva cosa interessanti ai ragazzi. Dobbiamo cercare di andare avanti e fare bene anche per lui". Su Retegui e i giocatori infortunati: "Retegui? Lo seguivamo da tempo, è un ragazzo giovane. E' una speranza per noi che possa essere importante. E' un ragazzo sveglio. Infortunati? Chiesa fa un esame oggi a Torino, non credo verrà qui. Dimarco sta facendo degli esami e vedremo. Nel caso non recupererà chiameremo qualcun altro".