Verso Italia-Inghilterra: brutte notizie per Southgate, il ct perde un big!

Brutto colpo per l’Inghilterra del ct Gareth Southgate, che giovedì se la giocherà contro l’Italia allo stadio Maradona di Napoli per il debutto nelle qualificazioni all’Europeo 2024: Marcus Rashford, ala/punta tuttofare del Manchester United, sarà costretto a saltare il prossimo giro di impegni per via di un infortunio occorso durante il match con il Fulham, valido per i quarti di FA Cup (3-1 per i Red Devils, il finale). L’esterno ha preso una botta nel corso del primo tempo, in occasione dell’azione che avrebbe condotto al momentaneo vantaggio dei Cottagers, firmato al 5’ della ripresa da Aleksandar Mitrovic, ed è poi rimasto in campo fino al minuto 38, quando è sostituito dal brasiliano Fred.