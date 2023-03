Esselunga, supermercato degli azzurri

20 marzo 2023 - Un accordo di qualità, un binomio che assume un grande significato simbolico: le Nazionali Italiane di calcio ed Esselunga affronteranno insieme i prossimi anni, forti dell’affetto di milioni di appassionati che seguono lo sport più popolare e amato in Italia . La partnership tra Esselunga e Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata annunciata oggi nel Centro Tecnico Federale di Coverciano . In base all’accordo, la catena italiana della grande distribuzione affiancherà tutte le Nazionali: gli Azzurri e le Azzurre, le squadre giovanili, futsal, beach soccer ed e-sport.

Roberto Selva, Chief Marketing & Customer Officer di Esselunga, ha commentato: “Siamo veramente felici di poter accompagnare gli Azzurri nelle sfide dei prossimi anni, con tutta la forza delle nostre persone e dei nostri clienti che saranno con noi, partita dopo partita, a fare il tifo per l’Italia. Lo sport è passione, impegno, dedizione, valori che ogni giorno ispirano la nostra azienda. Esselunga è orgogliosamente italiana e con questa partnership conferma la vocazione per l’eccellenza, così come le Nazionali di calcio rappresentano lo sport italiano per eccellenza”.

Giovanni Valentini, Head of Revenues FIGC, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di presentare la partnership tra le Nazionali ed Esselunga, per i valori che da sempre accompagnano il marchio nel rapporto con i clienti e con le persone che fanno parte dell’azienda. La sua identità italiana e l’attenzione nella selezione dei prodotti di qualità del nostro Paese sono stati fattori decisivi per legare la Maglia Azzurra ad Esselunga.

Insieme, sono convinto che potremo trasmettere ai giovani messaggi importanti per uno stile di vita sano, attraverso scelte corrette nell’alimentazione, che è uno dei temi sui quali la FIGC è più impegnata, soprattutto nelle fasce di età del calcio di base”.

L’attività sportiva e un’alimentazione equilibrata sono fondamentali per promuovere e mantenere un corretto stile di vita e ispirano molte iniziative di Esselunga. La decisione di affiancare la Federazione Italiana Giuoco Calcio risponde alla volontà di dare un nuovo impulso per far conoscere ulteriormente i prodotti italiani nel mondo.

Esselunga, già sponsor del CONI e dei prossimi Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, prosegue, dunque, il suo percorso a sostegno dello sport, una passione che unisce tutta l’Italia agli Azzurri.

Punto di riferimento nel settore della grande distribuzione nel nostro Paese, Esselunga è riconosciuta a livello internazionale. Oggi il gruppo, produttore oltre che distributore, conta 25.000 dipendenti e 5,7 milioni di clienti fidelizzati e più di 180 negozi. La sua storia inizia nel 1957 a Milano con l’apertura del primo supermercato in Italia: la valorizzazione del territorio e la centralità del made in Italy, elementi cardine di tutte le rappresentative nazionali nello sport, sono da sempre una prerogativa dell’azienda.