Di Lorenzo: "Italia, vinci per Vialli. Retegui? Ecco che penso"

"Oltre al gioco che facciamo a Napoli si vede che ci divertiamo e questa è la stessa cosa avvenuta nell'Italia che ha vinto gli Europei. Questo entusiasmo forse si è un po' perso per alcuni risultati, dobbiamo ritrovarlo e io spero di riuscire a portarlo". Sono le parole di Giovanni Di Lorenzo in conferenza stampa a Coverciano. L'Italia si prepara per la sfida contro l'Inghilterra, prima gara del girone di qualificazione a Euro 2024, in programma giovedì a Napoli. L'esterno azzurro ha aggiunto: "Sono cresciuto tanto in questi anni, giocare nel Napoli mi ha aiutato, mi sento migliorato in tanti aspetti. Mancini mi ha fatto esordire in Nazionale e io gli sarò sempre grato. Spalletti, così come il ct, non guarda al nome, sceglie chi merita. Gran parte della mia crescita è quella del mister perché oltre a darmi la fascia di capitano mi ha fatto crescere tanto. Non vedo grosse differenze fra i due. Io capitano in futuro della Nazionale? Ci sono delle gerarchie qui ben precise, non ci penso ed è giusto che sia cosi. Sono contentissimo di essere capitano del Napoli, spero lo siano anche i miei compagni".