Italia U19, il ct Bollini: “Germania? Serve spirito azzurro e perfezione”

L' Italia U19 è pronta a scendere in campo per la Fase Elite nel percorso di qualificazione all' Europeo di categoria. Gli azzurrini giocheranno domani 22 marzo contro i padroni di casa della Germania . I ragazzi di Bollini fanno parte del gruppo 2 con la Slovenia e il Belgio , oltre i tedeschi. Soltanto la prima in classifica accederà alla fase finale . Il ct ha analizzato il match, rilasciando aclune dichiarazioni.

Italia U19, le dichiarazioni del ct Bollini

“Dovremo avere lo spirito della maglia Azzurra che significa compattezza, grande aggressività nella fase di non possesso palla e concretezza. In sostanza dovremo essere perfetti perché giochiamo contro una squadra fortissima e noi, da grande gruppo quale siamo, dovremo crederci stando attenti ai minimi particolari" - queste le parole di Bollini. Oltre alle dichiarazioni del ct, seguono anche quelle di Fabio Chiarodia: “Esordio in Bundesliga con il Werder Brema? E’ stata un’emozione grandissima. C'era tutta la mia famiglia allo stadio e domani sarà sugli spalti a vedermi giocare con l’Italia. Sarà una partita difficile, conosco molti dei giocatori che domani avrò contro, diversi di loro si allenano con le prime squadre. E’ una squadra forte, soprattutto in attacco, ma anche noi lo siamo, sia in difesa che avanti: sarà un bel match che dovremo giocare molto concentrati, senza concederci distrazioni, dal primo all’ultimo minuto di gioco”.