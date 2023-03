Italia-Inghilterra, arbitra Jovanovic: i precedenti con la Nazionale

Sarà l'arbitro serbo Srdjan Jovanovic a dirigere, domani sera allo stadio 'Maradona' di Napoli, il match Italia-Inghilterra, primo impegno della Nazionale nel gruppo C delle qualificazioni agli Europei del 2024 che si terranno in Germania. Il fischietto serbo sarà assistito dai connazionali Stojkovic e Mihajlovic come assistenti e dal quarto uomo Simovic. Alla Var saranno presenti i polacchi Kwiatkowski e Lasyk.