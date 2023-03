Italia U19, subito un'impresa: 3-2 alla Germania, Pisilli show!

Esordio convincente per l'Italia U19 contro la Germania . La formazione di Bollini si è imposta con grande autorevolezza, nonostante i brividi nella ripresa, sul campo di Brema. Gli azzurrini conquistano i primi tre punti di un girone di ferro che comprende anche Belgio e Slovenia (in campo alle 16) e si mettono subito bene per cercare la qualificazione ai prossimi Europei di categoria, a passare è soltanto la prima. Ottima la prova nel complesso di tutti i ragazzi, con menzione speciale per Pisilli , autore di due gol e un assist e D'Andrea , bravo a segnare il gol del momentaneo 2-0 e a sfiorare la rete in altre occasione. L'esterno del Sassuolo è uscito poi per un problema muscolare alla gamba destra. 90' anche per lo juventino Hasa , anche lui prova di sostanza e qualità lungo l'out destro.

Germania-Italia U19, il racconto della partita

L'Italia parte forte nel match contro la Germania. Buona occupazione del campo, tanta aggressività e pochissime sbavature. Approccio e attegiamento davvero da sottolineare dei ragazzi di Bollini e non era certo semplice giocando anche in casa dei tedeschi, a Brema per la precisione. Una prima frazione che ha permesso agli azzurri di creare occasioni e trovare anche il doppio vantaggio. Prima è D'Andrea a sfiorare un eurogol con un tiro a giro, ma poco dopo è Pisilli a depositare in rete l'1 a 0. Passano pochi minuti e la squadra di Bollini trova il raddoppio con l'esterno neroverde. Spalle alla porta riesce a girarsi e con il mancino trafigge Feller. La Germania fatica a reagire, complice anche l'ottima prestazione degli azzurri e al 45' l'arbitro manda negli spogliatoi con l'Italia avanti.

Nella ripresa il copione non cambia. Gli azzurri corrono e creano, il palo di Pisilli fa strozzare in gola l'urlo di gioia e poco dopo è la Germania alla prima occasione a trovare la rete. Damar direttamente su punizione riesce a trovare un gol belissimo. Qui l'Italia esce un attimo dalla partita e i tedeschi ne aprofittano. Crollano alcune certezze e anche la lucidità, come in occasione del 2-2 di Kabadayi, lasciato tutto solo in area di rigore. Bollini prova a dare la sveglia e ci riesce anche con qualche cambio. Superato il momento difficile, grazie anche a un Mastrantonio super in un paio di occasione, è ancora Pisilli a entrare nel tabellino. Grinta e tenacia, come si nota dai dal doppio rimpallo vinto e poi con il destro bravo a superare Feller. Nel finale qualche brivido per gli azzurri che compatti difendono il vantaggio e chiudono il match con i tre punti in tasca. Prova di forza dell'Italia di Bollini, che ora attende la partita tra Belgio e Slovenia.