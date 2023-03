Italia-Inghilterra a Napoli: la formazione con Retegui. Show al Maradona

Manca sempre meno alla sfida di domani sera tra Italia ed Inghilterra, valevole per la qualificazione al prossimo Europeo. Gli Azzurri sono partiti per Napoli con un treno charter dopo l'ultimo allenamento e al Maradona si sta preparando un vero e proprio show a ridosso del fischio d'inizio dell'arbitro serbo Jovanovic.

Italia, ultimo allenamento e probabile formazione: Retegui scalpita Le indicazioni principali che arrivano dal campo di Coverciano dopo l'ultima seduta di allenamento vedono Leonardo Bonucci verso il forfait e Mateo Retegui in rampa di lancio. Il capitano azzurro per il terzo giorno di fila ha lavorato in palestra e a questo punto è sempre più difficile la sua disponibilità per la gara. Il ct Roberto Mancini sta provando centrali di difesa Toloi e Acerbi, con Di Lorenzo a destra e Spinazzola a sinistra. Per quanto riguarda la mediana sempre più possibile la conferma di Jorginho nel mezzo con Verratti e Barella, mentre in avanti - nel 4-3-3 - si candidano Berardi a destra, Pellegrini a sinistra e terminale d'attacco il neo azzurro Retegui in ballottaggio con Scamacca. Fra le alternative nel ruolo di esterni offensivi Pafundi e il giovane Gnonto.

Mancini, dopo una prima fase dedicata all'attivazione fisica con esercizi in palestra, palleggi e torelli di gruppo, ha diviso gli uomini a sua disposizione in due gruppi prima di un triangolare a ranghi misti. Infine alcuni Azzurri hanno chiuso l'allenamento con una sessione di calci piazzati.



Italia-Inghilterra, show della Figc al Maradona Un’atmosfera coinvolgente, per il pubblico allo stadio e quello a casa, uno spettacolo che accompagni l’evento sportivo vero e proprio: per Italia-Inghilterra la Figc inaugura un nuovo approccio in occasione delle partite della Nazionale, in linea con l’evoluzione dell’intrattenimento sportivo. In uno stadio che sarà gremito di tifosi, prima del calcio d’inizio sarà realizzato uno show mai visto finora in uno stadio di calcio, ideato per la Figc dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi: una innovativa tecnologia trasformerà la pista di atletica del ‘Maradona’ in un vero e proprio led carpet sul quale verranno proposti contenuti multimediali, insieme a proiezioni laser sul campo e video che scorrono sul maxischermo, accompagnati dalle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio: ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello.

In scena tra le 20.30 e le 20.38, lo spettacolo punta a rafforzare l’identità, la passione e l’entusiasmo dei fan Azzurri, aumentando la partecipazione attiva di quelli allo stadio e coinvolgendo anche i sostenitori che seguiranno da casa la Nazionale, sia attraverso le immagini in diretta che attraverso i contenuti che verranno poi condivisi sulle piattaforme social degli Azzurri.

Un’altra sorpresa arriverà al momento dell’esecuzione degli inni nazionali: quello italiano, ‘Il canto degli italiani’, sarà cantato da Gigi D’Alessio, con la partecipazione di Clementino, mentre quello inglese ‘God save the King’ da Ellynora.



Italia, la nuova mascotte E In una serata di prime ufficiali, farà il suo debutto in campo nel prepartita anche Oscar, la mascotte degli Azzurri. Il cucciolo di pastore maremmano-abruzzese, nato da un progetto grafico del maestro Carlo Rambaldi, sarà per la prima volta dal vivo in mezzo ai tifosi della Tribuna Family, per saluti e foto di rito. La creatura di Rambaldi indossa la maglia azzurra e accompagnerà le sfide casalinghe della Nazionale in tutti gli stadi d’Italia. Il suo nome, Oscar, è un omaggio al suo ideatore scomparso nel 2012, che negli appunti allegati al bozzetto della mascotte, descriveva la sua immagine come “un cane dotato di grande coraggio, di capacità di decisione, tipicamente italiano e la sua storia è intimamente legata alla storia millenaria della nostra terra e delle sue genti, adatto a rappresentare lo sport più bello del mondo, le passioni che suscita e l’italianità”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA