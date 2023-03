Diretta Italia-Inghilterra ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

NAPOLI - Alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, l'Italia sfida l'Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana con i tifosi tedeschi dell'Eintrach Francoforte in occasione degli ottavi di finale di ritorno di Champions League, c'è grande tensione in città per l'arrivo dei supporters inglesi. L'ultima volta che le due formazioni si sono ritrovate una di fronte all'altra era il 23 settembre 2022, al Meazza, in Nations League, e ad avere la meglio furono gli azzurri grazie alla rete di Giacomo Raspadori. La Nazionale di Roberto Mancini è anche chiamata a difendere il titolo europeo conquistato nel 2021, quando in finale, a Wembley, superò proprio i Tre Leoni ai calci di rigore trionfando per la seconda volta nella manifestazione a 53 anni dalla prima affermazione. L’Italia ha vinto tutte le ultime 14 gare di qualificazioni agli Europei, con un punteggio complessivo di 44-6 (una media di 3.1 gol segnati dagli azzurri a partita): è già una striscia record di successi consecutivi per gli azzurri in questa fase della manifestazione.