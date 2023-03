Mancini: Italia-Inghilterra, Vialli, i giovani e l'entusiasmo di Napoli

Mancini: "Napoli sempre così, Vialli era speciale"

"L'entusiasmo di Napoli? È sempre stato così. Lo è con la propria squadra e lo è sempre stato con la Nazionale, quindi sarà sicuramente una bella serata e il pubblico ci aiuterà. Ritengo l'Inghilterra una delle migliori squadre al mondo: ha una serie di giocatori incredibili, ma da tempo ormai questo. Per noi sarà difficile, ma anche noi qualche problema glielo creeremo. Ripeto, non sarà una partita semplice per entrambe le squadre. Obiettivi? Adesso inizia un nuovo ciclo, sono 4 anni da qui al 2026 con in mezzo una Nations League e un altro Europeo, quindi la speranza è quella di fare meglio. Ovviamente, cercando di centrare qualche obiettivo. Credo che la squadra sia buona, che abbia alle spalle dei giovani validi, devono solo giocare e fare esperienza, poi credo che si possa veramente creare una squadra competitiva. I nuovi? Siamo stati molto poco, non siamo riusciti ad allenarci molto, perché due giorni non sono tanti. Però, devo dire, che il gruppo mi sembra sia buono. Vialli? Luca fa parte di quella serie di personaggi del mondo sportivo - in questo caso - che rimarrà sempre nel cuore di tutti, anche se fisicamente non è più qui, perché è stato una persona speciale", conclude Roberto Mancini.