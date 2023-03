Rigore Italia-Inghilterra: arbitro al Var, gesto del no e Mancini incredulo

Primo tempo complicato per l'Italia contro l'Inghilterra al Maradona nel primo match valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. La squadra di Roberto Mancini ha chiuso la prima frazione di gioco sotto di due gol. Al 13' ad aprire le marcature per gli ospiti ci ha pensato Rice, mentre al 44' Kane ha raddoppiato su rigore, concesso per fallo di mano di Di Lorenzo dopo una revisione al Var da parte dell'arbitro Jovanovic.