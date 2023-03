Italia-Inghilterra 1-2: Retegui segna all’esordio ma non basta, Mancini ko

Inizia con una sconfitta il cammino dell’ Italia nelle qualificazioni a Euro 2024 . La nazionale azzurra di Roberto Mancini perde contro l’Inghilterra nel primo turno del girone C. Allo stadio Diego Maradona di Napoli finisce 2-1 per la selezione guidata da Southgate: prima Rice sblocca il risultato al 13’ minuto di gioco, poi Kane raddoppia su calcio di rigore nel finale del primo tempo, superando Rooney e diventando il miglior marcatore nella storia della nazionale inglese con 54 gol. A inizio ripresa l’Italia reagisce e dimezza lo svantaggio con Retegui , subito a segno all’esordio con la maglia azzurra, ma non riesce a trovare poi la via del pareggio, nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Shaw all'80'.a risultati. Domenica 26 marzo l'Italia sfiderà Malta nella seconda giornata di qualificazioni.

Italia-Inghilterra, la partita

Mancini affida le chiavi della difesa a Toloi e Acerbi, mentre in attacco è l'esordiente attaccante del Tigre a guidare il tridente. Al 12' Bellingham guida una ripartenza e scarica il sinistro da fuori area, ma Donnarumma risponde presente e devia in corner. Nel calcio d'angolo successivo, però, gli inglesi colpiscono. Sugli sviluppi del traversone dalla destra, Kane tenta un tiro a botta sicura, la palla è deviata dalle parti di Rice che punisce Donnarumma e la difesa azzurra, apparsa fin troppo statica nell'area piccola. Nel finale di tempo l'Inghilterra trova il raddoppio e sfiora anche il tris. Al 41' Di Lorenzo devia col braccio un pallone sugli sviluppi di un cross mentre tentava di prendere posizione su Kane. Il Var richiama il serbo Jovanovic e l'arbitro concede il rigore che il bomber del Tottenham trasforma nel 2-0. Al 46' altra chance: Kane duetta con Saka e serve una palla d'oro per Grealish che a porta vuota sbaglia il colpo del ko. Al 56' l'Italia riapre tutto con un'azione tutta in verticale: Barella supera la prima pressione, Pellegrini pesca Retegui che batte Pickford e realizza il suo primo gol in nazionale. All'80' l'Inghilterra resta in 10: Shaw stende il solito Retegui e riceve il secondo giallo pochi istanti dopo aver ricevuto il primo per perdita di tempo. L'assedio azzurro però non porta a risultati.