Italia-Inghilterra, Retegui: "Felice per il debutto ma triste per la sconfitta"

L'Italia perde in casa il primo match delle qualificazioni ai prossimi Europei. La squadra di Mancini non è riuscita ad imporsi contro l’Inghilterra di Southgate, che ha vinto 2-1 con i gol di Rice e Kane su rigore. Una buona notizia per il ct è sicuramente il gol all'esordio di Mateo Retegui, che al termine della sfida ha dichiarato: "Sono triste per la sconfitta ma molto contento per il debutto con questa Nazionale. Per me e la mia famiglia è un orgoglio rappresentare questo paese, bisogna continuare così e lavorare duro".