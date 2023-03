Italia-Inghilterra, l’obbrobrio dell’inno trash-dance

C’è stata un’incomprensione, evidentemente. Perché il coraggio di osare l’avevamo chiesto a Mancini e agli azzurri, non a chi ha avuto la brillante idea di far rivoltare nella tomba il povero Michele Novaro, autore della musica dell’Inno di Mameli, affidando a Gigi D’Alessio e Clementino il compito di proporne una versione che definire trash-dance è quasi un complimento. D’accordo, ormai vale più o meno tutto e certe sacralità sono fuori luogo e fuori tempo. Ma deve pur esistere un limite. “Non dirgli mai” cantava con successo D’Alessio una ventina d’anni fa. Ecco, non diciamogli di ripetere questo obbrobrio.