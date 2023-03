Slovenia-Italia U19, Bollini: “Primo tempo complicato. Poi sfortunati”

Dopo la grande vittoria contro la Germania, l'Italia U19 non va oltre lo 0-0 contro la Slovenia nella seconda giornata della fase Elite per la qualificazione all'Europeo di categoria. Gli azzurrini al momento hanno quatto punti in classifica e attendono la fine del match tra Belgio e Germania, per avere un quadro più chiaro della situazione. Alla fase finale andrà soltanto la prima in classifica. Il ct Bollini ha analizzato il match.