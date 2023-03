Malta-Italia, Mancini: "Ci saranno diversi cambi. Retegui? Da valutare"

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha presentato in conferenza stampa la partita contro Malta valida per le qualificazioni agli Europei del 2024: "Vogliamo essere quelli che siamo stati con l'Inghilterra nel secondo tempo, in parte anche nel primo tempo, cercando di essere più precisi in zona gol e più attenti in qualche situazione". Il tecnico azzurro ha poi aggiunto: "Fare punti conta sempre, per qualificarsi bisogna sempre farli e sono tre in ogni partita, a prescindere dall'avversario. Le valutazioni a caldo non sono mai giuste, si guarda sempre al risultato. Io penso che siano sbagliate queste valutazioni: ci sono momenti in cui un giocatore può essere non in grande condizione, per le tante partite che giocano". Poi sulla nazionale maltese dichiara: "E' una squadra cambiata molto, a livello tattico con Mangia s'è evoluta. E' migliorata tanto, si sanno difendere bene e fanno bene il contropiede. In Macedonia al 60° erano ancora sullo 0-0. Il quinto di destra è molto bravo, così come la loro mezzala sinistra. Ma dipenderà molto da noi".