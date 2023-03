Italia Under 21, non solo Mulattieri: i protagonisti dalla Serie B

Non solo Mulattieri. Nel successo di venerdì dell’Under 21 sulla Serbia, la Serie B ha dato un ottimo contributo, dimostrando di avere ragazzi già pronti per la A. Ma la copertina è tutta per lui, Samuele Mulattieri, 23 anni il 7 ottobre, autore della doppietta che ha deciso la gara, di proprietà Inter, in prestito in B alla capolista Frosinone, nell’Under 21 non segnava da un anno e mezzo. Perché all’inizio di questa stagione, non è che su Mulattieri fossero puntati tanti riflettori. La sua annata d’esordio in B non era stata proprio memorabile, 7 gol nel Crotone 2021/22, segnati per lo più a inizio campionato, prima che la stagione dei calabresi naufragasse fino alla retrocessione in C. Per cui, quando la scorsa estate il Frosinone puntò su di lui, le gerarchie parevano segnate: Il titolare al centro dell’attacco pareva fosse Luca Moro, di un anno più giovane, ma esploso in C nel Catania, acquistato dal Sassuolo e girato ai ciociari. Col tempo però, Mulattieri ha dimostrato di essere un po’ più maturo di lui, forte anche di quell’annata che fece nella B olandese (al Volendam, con 18 gol e 3 assist) uscendo dal vivaio Inter: giornata dopo giornata la staffetta fra i due si è invertita e prima dell’exploit con l’Under 21, Mulattieri si è levato lo sfizio di andare già in doppia cifra in B (10 gol più 4 assist). Già a gennaio era finito nei radar di alcuni club della A ma non c’era alcun interesse a interrompere il prestito al Frosinone: Mulattieri è rimasto per riportare i ciociari in A, categoria dove con ogni probabilità giocherà nella prossima stagione: pagando il giusto all’Inter, sempre alla ricerca di cash da plusvalenze per far quadrare i conti: con 5 milioni si può fare l’affare.