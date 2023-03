Italia, la promessa di Mancini: "Batteremo l'Inghilterra a Wembley"

ROMA - Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha presentato il match contro Malta valido per la la seconda giornata del girone di qualificazione a Euro 2024 . Nell'intervista diffusa sul sito ufficiale della Figc Mancini rinnova la fiducia ai suoi ragazzi mettendoli in guardia sulla partita di stasera al National Stadium Ta' Qali: "Queste sono partite dove c'è tutto da perdere, serve massima concentrazione, tre punti sono importanti e non bisogna prendersi nessun rischio. Sarò soddisfatto se andiamo via da Malta con tre punti, valgono quanto quelli con l'Inghilterra - aggiunge - Quando si gioca una partita e le cose non vanno bene si pensa a cosa migliorare. E vanno viste le cose anche in modo giusto. Ce ne sono state di buone seppur con qualche errore. Se riusciamo a giocare come nei primi 15' e come tutto il secondo tempo con l'Inghilterra, avremo delle grandi soddisfazioni".

Italia, Mancini: "Autostima non manca e vinceremo a Wembley"

Sulla fiducia della squadra: "Non è vero che ci manca, purtroppo quando si giocano partite importanti può capitare di perdere. Se si va a vedere la partita, a parte dopo l'1-0, non è che ci sia stata una grande supremazia da parte inglese. Non è un risultato giusto ma va accettato. Andremo a vincere a Wembley. Sono tranquillo, siamo alla prima partita ne mancano sette è la strada è ancora lunga e avremo modo di rifarci".

Italia, Mancini: "Scouting? Non c'è da scandalizzarsi"

Sullo scouting tra giocatori oriundi e giovani azzurri in rampa di lancio: "È cambiato il mondo, abbiamo perso una percentuale di italiani enorme in campionato. Abbiamo giocatori che giocano con noi nelle nostre giovanili e poi sono andati in altre nazionali. Dobbiamo fare lo stesso, non bisogna scandalizzarsi, c'è la possibilità di farlo. Certo speriamo di avere molti giocatori in Italia, ma al momento è molto difficile - aggiunge - L'U21 ha giocatori bravi che possono essere già con noi. I giovani stiamo cercando di inserirli ma non è semplice. Non possiamo inserirli tutti insieme. E' importante che loro possano giocare nel loro club"