Italia U18, brilla ancora Ciammaglichella: battuta la Romania

L'Italia Under 18 vince ancora, e ancora contro la Romania. Gli azzurri, dopo il successo contro i romeni per 3-1 giovedì scorso al Viviano di Potenza, hanno rivinto in un altro test amichevole, stavolta per 2-0. La sfida è andata in scena al Curcio di Picerno davanti a circa 1500 spettatori, di cui mille tra studenti e giovani calciatori arrivati a Picerno grazie alla collaborazione tra Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Comitato Regionale Basilicata e AZ Picerno.