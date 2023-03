Malta-Italia, Mancini: "Bisognava fare meglio tutto. Retegui fondamentale"

"Sono partite dove hai tutto da perdere e diventano partite brutte. Abbiamo fatto cose buone e altre meno, la cosa importante era vincerla, avremmo potuto fare qualche gol in più ma queste poi diventano partite brutte. In queste partite è difficile giocare, non hai spazi e bisogna sempre prenderle al massimo per vincerle. Potevamo fare meglio, questo sì, tutto". Sono le parole di Roberto Mancini a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 dell'Italia su Malta . Su Retegui: " Ha sbloccato la partita, che era fondamentale, certo ha bisogno di tempo, deve ancora conoscere bene il calcio europeo, ci vuole tempo". Poi, in conferenza stampa, Mancini ha aggiunto: "Retegui è un goleador, avevamo visto questa qualità seguendolo. Sappiamo che deve imparare ancora tanto, in una squadra dove non conosci nessuno, in un calcio diverso. Ha bisogno di tempo, ma sicuramente fa gol ed è importante per un centravanti".

Malta-Italia 0-2: Retegui segna ancora, Mancini ritrova il sorriso

Italia, le parole di Pessina e Scalvini

"Primo gol di un giocatore del Monza con la Nazionale? Non c'avevo ancora pensato, ma a parte il gol sono contento per la vittoria, queste partite non sono mai facili e si è visto oggi. L'importante era vincere e mettere questo mattoncino. E' un onore per me essere qua e poter aiutare la squadra, con il gol è una soddisfazione ancora più grande. Sicuramente le cose si potevano fare meglio, ma il tempo per lavorare è poco. Abbiamo anche giocato giovedì, non ci vedevamo da novembre. Ripartire con tutti i giocatori che giocano nei club in situazioni diverse è difficile, noi diamo il massimo. Ho visto che il ct era un po' scuro in volto, spero che adesso si goda questa vittoria" ha detto Pessina a Rai Sport. Scalvini, invece, ha dichiarato: "Sapevamo che avrebbero dato il 100%, siamo riusciti a portare tre punti a casa. Certo segnare di più sarebbe stato meglio. Sicuramente vincere è sempre importante, anche non subire gol per un difensore. Ci sono tante cose da migliorare e cercheremo di farlo".