Italia, la lezione di Retegui: seconde squadre e ius soli sono il futuro

TORINO. Se c’è una cosa che l’impatto di Mateo Retegui dovrebbe (finalmente o di nuovo, fate voi) aver fatto capire, è che le Primavere non servono quasi a niente per formare in fretta i giovani pronti per il calcio professionistico. Servono invece, eccome, le “seconde squadre” perché i ragazzi si confrontano con una dinamica simile a quella dentro la quale ha dovuto districarsi Retegui in queste due stagioni, appena superati i 20 anni: un campionato professionistico in cui si gioca contro adulti esperti e magari pure “cattivi” il giusto. Che ti costringono a crescere in fretta in malizia, in esperienza, in cattiveria agonistica, nella capacità di “stare dentro” alla partita gestendo attenzione e frustrazione: le caratteristiche che ha messo in mostra Mateo. Diciamo la verità: è perfino un poco stucchevole continuare a raccontare queste dinamiche che tutti gli addetti, dati alla mano, conoscono e che sono, per esempio, alla base dei trionfi della nazionale Spagnola (22 giocatori su 23 dalle “seconde squadre”). Ma, ovviamente, è necessaria la forza - più che la volontà - politica per costringere i club di Serie A ad adottarle investendo energie e denari. Altro che la Primavera, che fa fine e non impegna...