Colombo, Fagioli, Udogie, Ricci e gli altri: l'Under 21 chiama Mancini

Dice bene Paolo Nicolato, il bravissimo ct che ogni volta deve smontare e rimontare l'Under 21, eppure riesce a schierare sempre una squadra molto competitiva. Corroborato dai brillanti test sostenuti con la Serbia (2-0) e l'Ucraina (3-1), Nicolato ha professato ottimismo in vista dell'Europeo di categoria, in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Georgia e in Romania. Mulattieri, Baldanzi, Zapelli, Esposito in Serbia; Baldanzi Colombo, Fagioli, Udogie, Ricci a Reggio Calabria hanno dimostrato come i giovani talenti italiani ci siano e abbiano soltanto bisogno di essere impiegati nei club con la continuità necessaria per favorirne la crescita. Semmai, in giugno, il problema sarà fare le convocazioni ad hoc per la Nazionale maggiore impegnata nella fase decisiva di Nations League (15 giugno, semifinale con la Spagna; chi vince, il 18 giugno in finale trova la vincente di Olanda-Croazia). Nicolato agirà di riflesso, a seconda delle scelte di Mancini. Considerata l'importanza dell'uno e dell'altro evento, a imporsi, come sempre, sarà la collaborazione fra i due ct nell'interesse delle squadre che guidano. Oggi, ciò che conta, è sapere quanto Nicolato continui nell'opera di primo fornitore della Nazionale. Insieme con la Spagna, l'Italia è l'Under 21 più titolata d'Europa, avendo vinto il titolo per 5 volte. L'ultimo nel 2004. È tempo di riprovarci.