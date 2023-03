Italia, Mancini: “Zaccagni e Zaniolo? Tutti parlano senza sapere nulla"

Una sconfitta con l'Inghilterra e un successo contro Malta, è iniziata così l'avventura nelle qualificazioni ad Euro 2024 da parte degli azzurri di Mancini campioni d'Europa in carica. Dopo gli ultimi due match parla il ct della Nazionale che torna sulle possibili convocazioni, tema centrale di questi ultimi giorni: "Le motivazioni ci sono, ma tutti parlano senza sapere nulla. Ci sono giocatori che sono nel giro della Nazionale, la porta è aperta a tutti, sono stati chiamati giocatori che non erano in Nazionale da tempo, questo dimostra che tutti, se lo meritano, possono tornare, per chi non è stato chiamato ci sono delle motivazioni più che valide". Il riferimento è ovviamente per Zaccagni e Zaniolo, esclusi eccellenti dell'ultima lista diramata da Roberto Mancini.