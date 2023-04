Europeo Under 17, Italia nel girone con Spagna, Serbia e Slovenia

Quest'oggi all’Hotel Ensana Thermal Margitsziget di Budapest si sono tenuti i sorteggi per la formazione dei raggruppamenti alla fase finale dell' Europeo Under 17 . La manifestazione si terrà dal 17 maggio al 2 giugno in Ungheria. Alla kermesse continentale sarà presente anche l' Italia , che quindi ha conosciuto chi saranno gli avversari da affrontare per accedere alla fase conclusiva dell'Europeo.

Gli avversari dell'Italia

I ragazzi di Corradi, piazzati nel girone B, affronteranno la Spagna il 18 maggio, a seguire match con la Serbia fissato per il 21 maggio e infine la Slovenia il 24 maggio. Gli azzurrini hanno brillantemente superato la fase élite in quel di Cipro con due vittorie contro Cipro e Ucraina e un pareggio con la Repubblica d'Irlanda, giungendo in testa al girone insieme a quest'ultima ma con l'Italia che godeva di una miglior differenza reti. L'Europeo vede coinvolte 16 squadre divise in quattro gruppi. Questa edizione riserva all’Europa 5 posti per il Mondiale Under 17 che, si sarebbe dovuto svolgere in Perù dal 10 novembre al 2 dicembre, ma proprio in queste ore la FIFA ha anniunciato il ritiro dei diritti di organizzazione al paese sudamericano, che è stato considerato in ritardo sulla preparazione delle infrastrutture. L'obiettivo sarebbe quello di non variare nelle date di svolgimento della manifestazione, cambiando però Paese ospitante.