Del Piero, Baggio, Totti e ora Zola nella Hall of Fame del calcio italiano

Gianfranco Zola è ufficialmente entrato a far parte della " Hall of Fame " del calcio italiano: l'ex numero 10 di Napoli , Chelsea e Cagliari , va a completare un poker di fantasisti italiani insieme a Del Piero , Baggio e Totti . Non solo Zola, ma anche Zinedine Zidane da oggi fa parte del premio istituito dalla FIGC nel 2011. “La compagnia non è male”, esordisce l'ex azzurro. “Sono sorpreso e compiaciuto di ricevere questo riconoscimento”. Poi sulle parole di Mancini riguardo alla carenza di talenti italiani, aggiunge: “Roberto ha ragione. Un tempo i giocatori venivano fuori dalla strada o dalla parrocchia, io sono tra quelli. Giocando in strada ti abitui a uscire dagli schemi, sei più creativo, mentre in un settore giovanile cresci in un ambiente più organizzato e strutturato. Dopo l’avvento di Arrigo Sacchi in Italia si è puntato di più su giocatori schematici che estroversi, questo ha portato dei benefici, ma è stata trascurata la creatività. L’ho appurato andando a giocare in Inghilterra, dove si lavorava molto meno sulla tattica ma si dava più spazio all’improvvisazione, al dribbling, favorendo così anche il ritmo e l’intensità di gioco”.

Dalla Torres al Napoli

La favola calcistica di Zola inizia a pochi chilometri da Nuoro, per poi continuare nella C2 con la Torres: “Inizialmente giocavo da prima punta ma poi con la Torres ho iniziato a fare il centrocampista e non è andata male”. Nel 1989 Luciano Moggi lo porta al Napoli per 2 miliardi di lire e Gianfranco trova subito un estimatore speciale in Diego Armando Maradona. “Diego e Careca arrivarono quando la preparazione era già iniziata e così io e Massimo Mauro trovammo più spazio. Ebbi modo di farmi conoscere giocando da centrocampista e da mezza punta”. Arrivano anche due gol fondamentali per la conquista del secondo Scudetto: “Ho avuto la fortuna di vivere quella festa a Napoli, è stato straordinario. Sarei estremamente contento se arrivasse il terzo Scudetto, la gente di Napoli se lo merita. So quanto sarebbe importante per loro”.

Zola sul Napoli di oggi

Alla domanda su che ruolo potrebbe avere nel Napoli di Spalletti, Zola risponde così: “Bella domanda, tutti farebbero fatica a giocare in questo Napoli. Avrei dovuto lavorare duro, ma forse un po’ di spazio l’avrei trovato. Quando lo vedo giocare penso ‘wow’, che meraviglia. La sua forza non è solo nelle individualità, ma nella collettività”. Poi su Osimhen e Kvaratskhelia dichiara: “Kvara non lo conoscevo, ho un’opinione altissima su di lui. È un giocatore molto tecnico, ma anche un uomo squadra. Ha una grande personalità e il suo è stato un crescendo, non si è mai fermato. Mi ricorda George Best”.