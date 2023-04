Italia e Juve Women, l'importanza di Gama: "Ora sono di nuovo in pista"

L'Italia Women scenderà in campo contro la Colombia al Tre Fontane. Una gara amichevole e un test importante per le azzurre allenata dalla Ct Milena Bertolini. Partita in cui tornerà a vestire l'azzurro anche Sara Gama. Nove i mesi d'assenza della capitana, nonché pilastro della Juventus Women, dalla Nazionale. La centrale è una giocatrice importante per leadership ed esperienza visto le sue tante presenze con l'Italia e con le bianconere anche in Europa. Gama ha lavorato sodo per riprendersi al meglio, recuperare la condizione e riguadagnarsi, con le sue prestazioni importanti nell'organico di Montemurro, la chiamata azzurra. Contro la Colombia sarà al centro della difesa con la fascia al braccio per guidare le compagne. La centrale ha parlato in conferenza per presentare la sfida contro le sudamericane.