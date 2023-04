Cherki: Lione, Italia, Juve, Bari, contratto e scadenza del 2003 che piace

Cherki, il Lione e l'attenzione Juventus

Muove i primissimi passi nel Saint-Priest, ma dopo pochi mesi e ad appena 7 anni Cherki entra nel settore giovanile del Lione, nel quale cresce fino ad esordire in prima squadra nel 2019. Pian piano (ma nemmeno troppo) è diventato un vero e proprio punto fermo dell’OL, società che lo ha sempre sostenuto, anche in un momento particolarmente difficile. Da giovanissimo infatti, a soli 13 anni, stette lontano dal campo per un anno circa a causa dell’osteocondrite al ginocchio, patologia che va ad intaccare la cartilagine. Superato il primo grande ostacolo, si fa subito notare: le sue grandi qualità da funambolo offensivo, bravo a partire e a scappare negli spazi stretti con grandi doti palla al piede, le aveva già viste in tempi non sospetti la Juventus. Dapprima in Youth League, ad appena 15 anni, poi nel 2021. Arrivato alle soglie della prima squadra, Rudi Garcia lo butta con insistenza nella mischia, lui non si fa pregare e mostra le sue doti, i bianconeri bussano alla porta del Lione ma i francesi sparano subito alto. La volontà è quella di tenere il calciatore, a cui infatti sottoporranno nell'estate 2022 un rinnovo di contratto importante fino al 2024 con opzione per un’ulteriore stagione. Intanto Cherki continua a crescere, e ad appena 19 anni (20 ad agosto) può vantare grande esperienza ad alti livelli: in tutto 76 presenze il Ligue 1, 11 in Coupe De France, 4 in Europa League e 2 in Champions League (terzo giocatore più giovane di sempre ad aver esordito nella massima competizione europea). Quest’anno col Lione 32 partite giocate, con 5 gol e 3 assist messi a referto. L’età dalla sua, l’esperienza già nel bagaglio, prestazioni e numeri in crescendo. Cherki prosegue dunque il suo processo di crescita e continua ad attirare su di sé gli occhi di diverse squadre, tra cui ancora la Juventus (che lo tiene nei radar, così come tanti altri giovani talentuosi) e una nazionale: l’Italia.