Europeo U17, Italia debutto amaro: la Spagna vince in rimonta

BUDAORS (Ungheria) - Allo stadio Arok utcai palya di Budaors prende il via l'Europeo U17 dell' Italia di Bernardo Corradi ed è un debutto amaro perché la Spagna , in rimonta, vince per 2-1 trascinata da Marc Guiu .

Italia-Spagna 2-1, la partita

Al 14' gli azzurrini sbloccano la partita con il "gol di rapina" da parte di Ragnoli Galli lesto ad approfittare del grave errore di Fort nel cuore dell'area e trafiggere da pochi passi Jimenez per l'1-0 Italia. I ragazzi di Corradi sono padroni della partita partita per gestione e qualità del gioco in grado di creare sempre un pericolo a differenza degli iberici che, a parte un guizzo, non hanno mai impensierito la porta difesa da Martinelli. Spagna che però cambia marcia nella ripresa, chiude nella sua metà campo l'Italia e al 53' Guiu in tap-in (dopo la traversa colpita da Rajado) appoggia in rete il gol del pareggio. L'Italia non reagisce e Guiu al 75' è di nuovo fatale: il giocatore del Barcellona arriva comodamente al tiro da fuori area e grazie anche ad una deviazione trova il gol che gli vale la doppietta ed il 2-1 Spagna. Nell'altro incontro del Gruppo B la Slovenia ha battutto per 4-2 la Serbia.