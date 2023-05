Europeo U17, Italia ko anche con la Serbia: eliminazione ad un passo

BUDAPEST (Ungheria) - Dopo il ko all'esordio contro la Spagna , l'Italia Under 17 cade anche nel secondo match del gruppo B agli Europei di categoria contro la Serbia. Sconfitta che complica il cammino degli azzurrini di Corradi vicinissimi all'eliminazione. Resta un'unica possibilità per conquistare un posto agli ottavi, battere la Slovenia nell’ultimo turno del raggruppamento e sperare che la Spagna superi la Serbia: decisiva sarà la classifica avulsa con la Slovenia che ha battuto 4-2 la Serbia nel match inaugurale.

Italia-Serbia 0-2, la partita

Corradi cambia davanti lanciando Rao al fianco di Ragnoli Galli dal primo minuto, la Serbia risponde con il tridente Popovic, Maksimovic, Cvetkovic che darà filo da torcere agli azzurrini. Il vantaggio della nazionale di Lukovic sblocca infatti al 39’ con l’illuminazione di Popovic per Makismovic che batte Martinelli. Nella ripresa il tecnico azzurro cambia il tandem offensivo con Ravaglioli e Liberali, l’occasione arriva con Mannini ma al 60’ è di nuovo Popovic a seminare il panico. Scappa via a Vezzosi e serve Cvetkovic che sorprende il portiere azzurro per il 2-0. Nel finale ci provano Romano e compagni, soprattutto con i tentativi di Magni che non riescono però ad incidere.