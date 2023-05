Europeo U17, Italia fuori: il 3-0 alla Slovenia non basta

TELKI (Ungheria) - Non è bastato il successo per 3-0 contro la Slovenia, l'Italia Under 17 non si qualifica per i quarti di finale e chiude così la sua avventura in Ungheria. La selezione azzurra ha fatto quello che doveva fare nell'ultimo match, giocato a testa alta con qualità, voglia e carattere, mostrati soprattutto nel secondo tempo. Gli azzurri di Bernardo Corradi si sono imposti con gli sloveni, in dieci uomini dal 19' per l'espulsione di Zan Trivuncevic.