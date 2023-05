Italia Under 20, Ghilardi: "Mi ispiro a Bonucci. Mondiale? Possiamo vincere"

«Con l’umore alto, anche dopo la sconfitta contro la Nigeria. Sappiamo che non abbiamo fatto la nostra migliore partita, può succedere. D’altro canto, se proprio dovevamo fare uno scivolone meglio farlo nel girone, quando possiamo recuperare, che farlo nella fase a eliminazione diretta. Siamo pronti per la Repubblica Domin cana, daremo il meglio di noi».

Cosa non ha funzionato al meglio contro la Nigeria?

«Sicuramente abbiamo fatto molti errori tecnici, forse dovuti anche alla stanchezza accumulata nella partita precedente. Dopo aver subito il primo gol, abbiamo comunque cercato di trovare il pari, purtroppo abbiamo preso anche il secondo, è andata così. Ma l’abbiamo già cancellato, pensiamo alla prossima».

Che avversaria sarà la Repubblica Dominicana?

«Difficile. In campo internazionale ormai non esistono match facili. Magari si può pensare che sia una partita più abbordabile, ma noi sappiamo che dovremo essere concentrati per dare il massimo».

Che significato ha per lei questo Mondiale Under 20 dopo la stagione finita con la retrocessione del Mantova?

«Purtroppo con il club non è andata nel migliore dei modi, quindi ho voglia di sfruttare questo Mondiale al massimo. Speriamo di arrivare in fondo, più che avere un obiettivo personale io penso sempre alla squadra, per questo vorrei che andasse tutto per il meglio».

Indossare la maglia azzurra in un Mondiale che emozione è?

«Devo dire che l’emozione è stata grandissima in primo luogo quando è arrivata la convocazione. Partecipare a un Mondiale non capita a tutti, qualcuno non ci è riuscito nemmeno una sola volta, devo essere grato per l’opportunità. Sono molto felice di fare parte di questo gruppo, giocare in Azzurro è sempre un’emozione grande».