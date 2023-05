Diretta Inghilterra-Italia U20 ore 23: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

L'Italia U20 scenderà in campo a La Plata contro l'Inghilterra per il match valido per gli ottavi di finale del Mondiale U20. Gli azzurrini di Carmine Nunziata da secondi nel girone se la vedranno contro i tre leoni, primi nel proprio gruppo. La vincente affronterà poi ai quarti di finale una tra Colombia e Slovacchia (Qui il tabellone), in campo prima.