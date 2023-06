Diretta Colombia-Italia U20 ore 23: dove vederla in tv, streaming e le probabili formazioni

L'Italia U20 si prepara alla sfida contro la Colombia per i quarti di finale. Dopo aver eliminato una delle favorite, l'Inghilterra di Ian Foster, gli azzurrini scenderanno in campo contro i sudamericani, squadra dotata di grande tecnica e, soprattutto nel reparto offensivo, di giocatori capaci di far male. La formazione allenata da Nunziata dal canto suo potrà contare sulla forza del gruppo come dimostrato contro gli inglesi. La vincente di questa sfida approderà alle semifinali dove incontrare la squadra vincitrice del confronto tra Corea del Sud e Nigeria.