Mancini, l'Italia e la Nations League: "Il nostro calcio è migliorato"

SANTA MARGHERITA DI PULA - Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato nel corso del raduno della squadra azzurra a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, in vista della fase finale di Nations League: "La fase finale è un grande traguardo, vincere la Nations League non sarà semplice". Il ct si è poi soffermato sui traguardi raggiunti dalle squadre italiane nelle tre coppe europee: "Il calcio italiano è migliorato negli ultimi anni, non siamo quelli di 20 anni fa, è un po’ diverso, ma il fatto di essere arrivati alle tre finali è positivo".

Le finali europee

Nel 2001 il Mancio ha avviato la sua carriera da tecnico (dopo l'esperienza da vice nella Lazio di Sven Goran Eriksson) con la Fiorentina, stasera impegnata nella finale di Conference League a Praga contro il West Ham: "Intanto complimenti alla Fiorentina per la stagione che ha fatto. Chi vincerà? Le finali sono tutte aperte ed è difficile fare pronostici, il West Ham è un'ottima squadra, così come lo è quella viola, ovviamente speriamo che vinca la Fiorentina. Stasera vedremo la partita”. Poi sulla finale dell’Inter contro il Manchester City, un match che il commissario tecnico vedrà da doppio ex: "In 90 minuti non c’è una squadra favorita, chiaro che se si vedono i risultati degli ultimi anni il Manchester City può esserlo, ma può succedere di tutto, anche perché l'Inter ha giocatori bravi, è una squadra solida e non è semplice farle gol".