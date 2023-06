Italia-Uruguay, quando e dove vedere in tv la finale del Mondiale U20

LA PLATA (Argentina) - Il palcoscenico è pronto, l'Italia sfiderà l'Uruguay per la conquista dell'edizione 2023 del Mondiale Under 20. Gli azzurrini di Nunziata, dopo aver eliminato all'ultimo la Corea del Sud in semifinale, sono alla loro prima finale di sempre in questa rassegna iridata di categoria differenza della Celeste alla sua terza finale con entrambe le precedenti perse (1997 contro l'Argentina e 2013 contro la Francia). Uruguay che ha battuto in semifinale Israele per 1-0 grazie alla rete del solito decisivo Duarte.