Acqua Lete e FIGC rinnovano la partnership fino al 2026

Coverciano, 12 giugno 2023 - Acqua Lete e Federazione Italiana Giuoco Calcio hanno rinnovato oggi la loro partnership per i prossimi quattro anni . Acqua Lete continuerà ad essere Premium Partner delle Nazionali Italiane di Calcio fino al 2026 , proseguendo così un rapporto iniziato nel 2015, e cresciuto in questi anni con reciproca soddisfazione. Per il futuro, la collaborazione tra Acqua Lete e FIGC sarà rivolta ai temi dell’inclusività e alla celebrazione della passione che accomuna i calciatori e le calciatrici delle Nazionali Italiane di calcio ed i milioni di tifosi Azzurri. In parallelo, sarà mantenuto l’impegno comune che da sempre lega Acqua Lete e FIGC per la promozione dei valori sportivi , con particolare attenzione ai temi sociali, e per l’adozione di corretti stili di vita, attraverso una sana alimentazione, una regolare pratica sportiva e una adeguata idratazione necessarie per il raggiungimento di un benessere psicofisico ottimale. “Il rinnovo della partnership con Acqua Lete ci rende orgogliosi – dichiara Gabriele Gravina, Presidente della FIGC – perché rappresenta un’eccellenza del Made in Italy che sostiene le Nazionali italiane di calcio e l’attività della FIGC da oltre 8 anni. Uno stile di vita sano e un’idratazione corretta sono alla base della vita di uno sportivo, curare ogni aspetto della quotidianità delle atlete e degli atleti è un impegno e una responsabilità che portiamo avanti con Lete in un virtuoso processo di educazione allo sport e ai suoi valori”.

“Quando si parla di acqua nel mondo dello sport – dichiara Gabriella Cuzzone, Direttore Marketing di Acqua Lete – si parla di Acqua Lete. Il nostro legame con lo sport è solido e profondo e siamo entusiasti di proseguire il percorso con la FIGC.

Nel prossimo quadriennio, è nostra intenzione attivare la nostra comunicazione con tutte le squadre nazionali in modo innovativo.

Le Squadre Nazionali conclude Cuzzone - sono un veicolo straordinario di valori positivi in termini di lealtà, passione, senso di appartenenza, inclusività e sano spirito di competizione e meritano quindi da parte nostra una ribalta costante, non limitata ai grandi appuntamenti internazionali e tutte le nostre attività saranno orientate in questa direzione”.

Acqua Lete, leader di mercato delle acque minerali effervescenti naturali, è l’acqua ideale per chi fa sport. Grazie all’azione combinata tra i bicarbonati e il calcio, è vincente non solo per il recupero muscolare durante e dopo l’attività sportiva ma anche per una perfetta reidratazione.

Società Generale delle Acque Minerali Spa

Il marchio Lete è un marchio storico: la sua prima apparizione sul mercato risale al 1893 quando la Società Lete incomincia ad imbottigliare l’eccezionale acqua minerale della omonima sorgente.

Pochi anni dopo ottiene i primi riconoscimenti a livello internazionale, con il Grand Prix di Parigi e l’Honour Prize di Londra del 1906.

All’inizio degli anni ’80 Acqua Lete viene acquisita dalla Società Generale delle Acque Minerali (SGAM) che, attraverso indovinati investimenti in nuove tecnologie, percorre la strada della modernità anticipando le richieste del complesso mercato del beverage. SGAM Spa affianca a quella in vetro la produzione in PET, realizzando un’azienda di imbottigliamento all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e organizzativo, e vincendo la grande sfida di lanciare e distribuire le sue acque minerali Lete, Prata e Sorgesana su tutto il territorio nazionale.

L’azienda conta 11 linee produttive (otto per prodotto in PET, due per prodotto in vetro ed una in alluminio), prima azienda alimentare italiana ad utilizzare, in accordo con Eon, solo Energia Verde al 100% per l’intero fabbisogno produttivo è socio fondatore di Coripet - Consorzio autonomo di gestione degli imballaggi in PET per liquidi alimentari riconosciuto dal MATTM.