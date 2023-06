Italia, Immobile e la sfida alla Spagna in Nations League: "Ci crediamo"

L'Italia del Ct Mancini si sta preparando alla prossima sfida di Nations League in programma giovedì 15 giugno alle ore 20:45. Gli azzurrini scenderanno in campo con una maglia speciale contro la Spagna , gara valida per la semifinale e che decreterà chi si andrà a giocare la finalissima di Rotterdam contro la vincente di Olanda e Croazia . Nella giornata odierna Lorenzo Pellegrini e Ciro Immobile , i due capitani di Roma e Lazio, hanno parlato sul canale social degli azzurri in vista della prossima gara.

Italia, parole Immobile e Pellegrini

Ciro Immobile e Lorenzo Pellegrini hanno risposto alle domande dei tifosi nella diretta sui social. Il primo a prendere la parole è stato l'attaccante della Lazio: "Spagna? Appuntamento importante. Ci crediamo e vogliamo fare bene. Ci stiamo preparando e siamo pronti ad affrontarli". Poi il rapporto con Pellegrini: "Essendo due capitani dobbiamo essere da esempio e il rispetto non deve mai mancare. È come se ci completassimo. Lui ha una grande visione e sa sempre dove mettere la palla. Questo per un attaccante è top perché sai che la palla ti arriva al momento giusto. Con giocatori cosi è più semplice trovarsi davanti alla porta". L'attaccante ha commentato anche il Mondiale dell'Italia U20: "Meritavano di più. Hanno disputato un'ottima competizione anche se in finale hanno pagato un po' di tensione".

A seguire è intervenuto il capitano della Roma: "Sono giorni impegnativi. In Sardegna sono stati giorni per compattare il gruppo e abbiamo lavorato in maniera controllata, in questi giorni a Coverciano stiamo lavorando più seriamente per preparare la partita". L'amicizia con Ciro: "Siamo sempre stati grandi amici, fuori dal campo non è un problema. Tra noi due il rispetto manca mai, anche se si cerca sempre di vincere. Per il mio gioco, che si sviluppa sempre tra le linee, lui è un attaccante perfetto per come si muove". E in chiusura i ricordi con la maglia delle giovanili azzurre: "Il ricordo più bello è stato il 3 a 1 con la Spagna con l'U21 agli Europei con un mio gol e due di Chiesa".