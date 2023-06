Italia, Baldanzi e Desplanches: "Serve il coraggio di puntare sui giovani"

L'Italia Under 20 si è arresa solo in finale all'Uruguay nel Mondiale di categoria. Una sconfitta non cancella il lavoro svolto come evidenziato dal ct Carmine Nunziata e nelle parole di due dei principali protagonisti della kermesse in Argentina il concetto viene rimarcato con forza.

Tommaso Baldanzi e Sebastiano Desplanches sono stati tra le assolute garanzie nel corso dell'avventura che ha permesso agli azzurrini di centrare un risultato comunque storico e inedito e hanno commentato l'esperienza a margine dell'incontro con il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Italia Under 20, Baldanzi: "Ci sono tanti giovani forti" Baldanzi ha spiegato: “È stata una spedizione fantastica, con un gruppo molto bello e forte. Abbiamo fatto la storia e siamo orgogliosi. Avremmo voluto una medaglia diversa, ma siamo contenti per il percorso fatto. Il calcio in Italia ha molti giovani forti, dobbiamo cercare di migliorarci ma chi è bravo secondo me uscirà fuori. La Serie A ti dà molta esperienza, ringrazio l'Empoli che mi ha fatto vivere questa stagione e tredici anni fantastici. Il futuro? Non saprei. Ora staccherò un po’ questo mesetto per ripartire, poi penserò a tutto il resto".

Italia Under 20, Desplanches: "Non serve tanta gavetta" Desplanches ha aggiunto: "Abbiamo dimostrato che i giovani italiani forti ci sono. Abbiamo giocato con Brasile e Inghilterra, nazioni che credono molto nei giovani e abbiamo vinto. Bisogna credere di più nei giovani e non aspettare troppi anni di gavetta, bisogna rischiare e buttarci dentro prima. Il premio di miglior portiere? Un’emozione fantastica nonostante la delusione per la finale persa. Spero possa essere un trampolino per la mia carriera, che ripaghi i tanti sacrifici di questi anni".

