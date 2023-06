Baggio, Trapattoni e l'esclusione del 2002: "Un tradimento, fu vergognoso"

L'icona della Nazionale italiana e del calcio mondiale Roberto Baggio è tornato a parlare della sua carriera da calciatore e non solo. Lo ha fatto in un'intervista per Esquire, nella quale ha iniziato parlando della sua adolescenza: "Da bambino tutto ruotava intorno al pallone, non facevo altro che giocare. Non mi sono mai detto "sei forte", ma ho desiderato esserlo da sempre. Ho capito che poteva diventare il mio mestiere quando a 15 anni sono andato al Vicenza" per proseguire parlando della situazione del calcio italiano: "Se gestissi una squadra di calcio spenderei il meno possibile sul mercato, e il più possibile sui vivai e soprattutto sulle strutture, che sono davvero carenti".