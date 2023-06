De La Fuente: "Spagna-Italia potrebbe essere la finale di un Mondiale"

Si prepara per la semifinale di Nations League contro l'Italia, la nuova Spagna di De La Fuente. Il Ct della Roja ha parlato in conferenza stampa dall'Olanda alla vigilia della sfida contro gli azzurri di Mancini sottolineando l'importanza del'impegno che li aspetta: "Abbiamo il privilegio di essere qui, abbiamo l'occasione di vincere un titolo, è un'opportunità storica perché mancano due partite alla conquista del titolo e la prima sarà una grande partita contro l'Italia, qualcosa che potrebbe essere la finale di un Europeo o di un Mondiale" . De La Fuente ha proseguito: "Abbiamo il privilegio di essere qui e dobbiamo valorizzare ciò che hanno fatto i giocatori e lo staff tecnico che hanno raggiunto questo traguardo. È un premio per tutti. Affronterò la gara come l'ultima partita della mia vita sportiva perché affronto sempre così tutte le partite. Mi sento responsabile di tutto quello che faccio e ancora di più ora che abbiamo una paese a noi devoto".

De La Fuente e le somiglianze tra Italia e Spagna

De La Fuente analizza gli azzurri: "Con l'Italia vedo molte somiglianze con la Spagna, due idee da far cresce e sviluppare, spero che la semifinale di giovedì sia di quelle che restano nella memoria. Sono fiducioso e dobbiamo pensare al nostro ciclo. Dobbiamo scrivere la nostra storia". Squadra al completo per il tecnico spagnolo con gli ultimi arrivi di Rodri e Laporte dopo il successo in Champions contro l'Inter. Sul gruppo De La Fuente assicura: "Siamo più motivati ??che mai, tutti hanno le stesse chance per essere titolari, compresi i tre portieri con i quali sono completamente tranquillo". Poi conclude: "Sappiamo che l'handicap che hanno gli allenatori è la mancanza di tempo. La cosa fondamentale è la qualità di quei minuti. Saremo sicuri del potenziale che abbiamo per fare qualcosa di molto importante".